Genç 'Kurt' işbaşında

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi'nde avukatlık eğitimi alan Kurt Safir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurt'un oğlu Sefa Kurt, geçtiğimiz yıl okulundan başarılı bir şekilde mezun oldu. Bu yıl staj dönemini de başarıyla geride bırakan genç Kurt, İstanbul Barosu'ndan avukatlık belgesini törenle alıp, İstanbul'da kendine ait avukatlık ofisini açtı. 25 yaşındaki çiçeği burnunda avukat Kurt'un ailesi, çocuklarıyla gurur duyduklarını belirtti. Baba Kurt, "Oğlumuz mezun olarak bizleri onurlandırdı ve kendi ofisini açtı. Umarız yolu açık olur" dedi.