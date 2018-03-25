Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş
Kanserin ilk üç nedeni sigara...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Genç çiftçilere hibe sürecek

Genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği sağlanması uygulaması bu yıl da devam edecek.

Genç çiftçilere hibe sürecek

Genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği sağlanması uygulaması bu yıl da devam edecek.

25 Mart 2018 Pazar 11:20
Genç çiftçilere hibe sürecek
banner404

KIRSAL alanda yaşayanların desteklenmesi amacıyla başlatılan "genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği sağlanması" uygulamasına bu yıl da devam edilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, genç çiftçilerin hazırlayacağı projeler şu konularda olacak:

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı, kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim.

Genç çiftçilerin, destekten yararlanması için bugün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Daha önce Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı da aranıyor.

Destek için ön başvurular, "https://gencciftci.tarim.gov.tr" adresinden yapılacak. Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek.

30 BİN LİRAYA KADAR HİBE

Başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje, KDV hariç hazırlanacak ve hibe ödemesi buna göre gerçekleştirilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra başlayacak ve 20 gün devam edecek.

KOMİSYONUN KARARI KESİN OLACAK

Bu başvurular, oluşturulacak genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından 10 iş günü içinde değerlendirilecek. Komisyonda, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, bakanlık il müdürü ve il müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 kişi yer alacak. Komisyon, başvuruyu reddedip, hibe sözleşmesini iptal etme hakkına sahip olacak. Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunun aldığı kararlar kesin olarak uygulanacak.

Komisyon tarafından belirlenen listelerde yer alan genç çiftçilerle hibe sözleşmesi imzalanacak.

Genç çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, 5 iş günü içinde yatırım yerinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yapacak.

Hibe ödemesi, proje sahibi genç çiftçinin TC kimlik numarasıyla uyumlu olarak Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Hibe ödemeleri, Türk lirası olarak gerçekleştirilecek.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanuni faiziyle geri alınacak.

Genç çiftçi, proje içindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra 2 yıl süreyle değiştiremeyecek.

Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konularındaki canlı hayvan alımlarını Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacak. İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı proje konusuna esas gider kalemlerinin alımları da Koza Birlik'ten gerçekleştirilecek. Genç çiftçiler, arı yetiştiriciliği ve bal, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi proje konularına esas gider kalemlerinin alımlarını ise protokol hükümlerince ve alım sözleşmesi kapsamında Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinden yapabilecek.

Öte yandan, Bakanlığın, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, tebliğe konu tarıma dayalı yatırımların, fiziki olarak tamamlanma tarihi 1 Ekim 2018'den 31 Mayıs 2019'a kadar uzatıldı. Tebliğde geçen, "1 Ekim 2018 tarihinde veya ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini alamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde 90 günü aşmamak üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilir." cümlesindeki tarih de 31 Mayıs 2019 olarak değiştirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
çiftçiKırsalHibe30BinGıdaTarımBakanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan açıkladı! Yerli otomobilde son durum
Bakan açıkladı! Yerli otomobilde son durum
Milyonlarca emekliye müjde! Masada iki seçenek var
Milyonlarca emekliye müjde! Masada iki seçenek var
Yurt dışına çıkacaklara iyi haber! Harç ücreti biletin içinde olacak
Yurt dışına çıkacaklara iyi haber! Harç ücreti biletin içinde olacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim