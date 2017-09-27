Genç çiftçiler desteklenecek

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'ndan faydalanacak genç çiftçilere 30’ar bin liralık hibe desteği verilecek. Geçen yıl başlatılan ve 3 yıl sürecek bu program kapsamında geçen sene ülke genelinde 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon liralık hibe kullandırılmıştı. Bu yıl ise 16 bin 67 genç çiftçiye 483 milyon liralık hibe kullandırılacak. Gazipaşa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özçelik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu yıl genç çiftçi projemiz için ilçemizde 215 üreticimiz başvuruda bulunmuş, ancak 164’ü dosyalarını teslim etmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından 164 başvuru içerisinden 25 üreticimizin başvurusu olumlu sonuçlandı. Buna göre Gazipaşa'dan 2 arıcılık, 17 büyükbaş, 2 küçükbaş, 3 muz ve 1 avokado bahçesi olmak üzere 16 mahalleden 25 çiftçimiz destek alacak. Bu destekteki amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Verilecek bu desteğimiz, genç çiftçilerimize ve ülkemiz tarımına şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu. 2016 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün girişimleriyle bakanlığın verdiği destekten Gazipaşa'dan 21 kişi faydalanmıştı.

