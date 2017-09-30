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Geliri olmayan yaşlıya maaş

Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve bu kişilere bakacak birilerinin de olmaması durumunda devlet tarafından vatandaşa aylık bağlanıyor

Geliri olmayan yaşlıya maaş

Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve bu kişilere bakacak birilerinin de olmaması durumunda devlet tarafından vatandaşa aylık bağlanıyor

30 Eylül 2017 Cumartesi 10:36
Geliri olmayan yaşlıya maaş
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BU aylığı almak artık daha kolay. Her türlü aylık geliri 420 TL’nin altında kalan, eşinden ve başka bir yerden geliri olmayanlar bu maaşı alabiliyor. Bu bir anlamda sosyal yardım.

ŞARTLARI KOLAY

Bu aylığın bağlanabilmesi için kişinin 65 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bu kapsamda yaklaşık 900 bin kişi maaş alıyor. Aylığı almak isteyenler bulundukları ilçenin kaymakamlıklarına ve vakıflara başvuruda bulunabilir. Başvuru esnasında çok fazla belge ihtiyacı yok. Bürokratik engeller az. Amaç vatandaşın derdine çare olmak.

MÜRACAAT ÇOK BASİT

Müracaatta, ‘nüfus kayıt örneği’, ‘aylık talebi vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararıyla’ birlikte yapılacak. Doldurulan ‘Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu’ mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara verilecek. Başvuru işlemleri gerçekleştikten sonra incelemeler yapılacak ve kişinin yaşlılık maaşı alabileceği kesinleşirse başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Nüfus Kayıt örneğiYaşlıya Maaş
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