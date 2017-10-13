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Gelir vergisi ile ilgili düzenlemede geri adım

Yüzde 27’den yüzde 30’a çıkarılmasına ilişkin düzenlemeden vazgeçildi

Gelir vergisi ile ilgili düzenlemede geri adım

Yüzde 27’den yüzde 30’a çıkarılmasına ilişkin düzenlemeden vazgeçildi

13 Ekim 2017 Cuma 15:44
Gelir vergisi ile ilgili düzenlemede geri adım
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"GELİR Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak  vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin  madde, AK Parti'nin verdiği önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen  "torba tasarı"dan çıkarıldı. Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut  durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiGelir Vergisi
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