Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Basit usul gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Şubat`a kadar uzatıldı.

Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
banner404

GELİR İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre,  Hazine ve Maliye Bakanlığına gelen yoğun talep nedeniyle, süresi dün sona eren  muhtasar beyannameler ile damga ve katma değer vergilerinin beyannameleri bugün  gün sonuna kadar verilebilecek.
Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim  yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ise 28 Şubat  günü sonuna kadar uzatıldı. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini  etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde  ödemeleri gerekiyor.
 
Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından  2019-Ocak dönemine ilişkin olarak dün yapılması gereken kayıtlar da 15 Mart'a  kadar yapılabilecek. Söz konusu beyannameler, mevcut e-Beyanname uygulaması  üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kapıcının kıdem tazminatını kim öder?
Kapıcının kıdem tazminatını kim öder?
  1. GÜNCEL

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472