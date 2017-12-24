Geleneksel ‘çereze zam’ günleri

LEBLEBİDE, nohut üretimindeki azalmanın etkisiyle önceki yıla göre yüzde 20 fiyat artışı olduğunu, aynı nedenle Antep fıstığının da yüzde 30’a varan oranda zamlandığını aktaran Karaman, ithal ürünlerde de yüzde 14’lük farkın fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

Fındıkta, toptan piyasada görülen düşüşün henüz perakendeye yansımadığına dikkati çeken Karaman, “Çerezlik ürünlerde enflasyon oranında bir artış oldu. Yılbaşı dolayısıyla bir fiyat artışı söz konusu değil. Nohut, kabak, Antep fıstığı ve incirde üretimin yüksek olması halinde fiyatların normale dönmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

Yılbaşına 375 milyon

Yılbaşında Antep fıstığı, fındık ve bademin yoğun talep gördüğünü, yıl genelinde çerez tabağının kuru yemiş fiyatlarına göre değişkenlik gösterdiğini anlatan Karaman, “İnsanların çerez için ayırdıkları bir bütçe var. Örneğin 20 liralık alıyor, bu karışımın içinde hangi kuru yemişlerin olacağını fiyatlar belirliyor” diye konuştu.

Sektörün yıllık iç pazar büyüklüğünün 9.6 milyar lira olarak tahmin edildiğini kaydeden Karaman, “Sektör, yıllık cironun 1.1 milyar lirasını Aralık ayında elde ediyor, bunun 375 milyon liralık bölümü sadece yılbaşından kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.