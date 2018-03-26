Gece yarısından önce depoları doldurun! Pompaya beklenen zam geldi

BENZİNİN litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte Ankara'da ortalama 5,84 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,96 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,78 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 5,80 liradan 5,92 liraya yükselecek.

EN SON 21 MART'TA 15 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 21 Mart'ta 15 kuruş zam yapılmıştı