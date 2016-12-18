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Gazipaşalı üretici destek bekliyor

Gazipaşa’da geçtiğimiz hafta saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına arkasında kocaman bir enkaz bıraktı. Fırtınanın ardından başlayan soğuk hava ile gelen don tehlikesi ise yıkılan seralardaki ürünleri tehdit ediyor

Gazipaşalı üretici destek bekliyor

Gazipaşa’da geçtiğimiz hafta saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına arkasında kocaman bir enkaz bıraktı. Fırtınanın ardından başlayan soğuk hava ile gelen don tehlikesi ise yıkılan seralardaki ürünleri tehdit ediyor

18 Aralık 2016 Pazar 22:03
Gazipaşalı üretici destek bekliyor
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KORUBAŞI Mahallesi'nde 4 dönümlük kapalı modern bir sera yapan üretici Süleyman Barış Yılmaz, 5. hasadını yapmaya hazırlanırken, serasını kaybetti. Fırtına sonunda 200 bin TL harcayarak yaptırdığı serası yerle bir olan Yılmaz, fırtına esnasında sera içerisinde hasat yaptıklarını belirtti. Serasının gözü önünde yıkılmaya başladığını söyleyen Yılmaz, "Seranın üzerimize doğru yıkıldığını görünce kendimizi dışarı attık. Gördüğünüz gibi seramız yerle bir oldu. İyi ki tarım sigortası yaptırmışız, ancak ilçemizde tarım sigortası yaptırmayan ve büyük zarar gören çok sayıda üretici var. Bu komşularımızın da zararının karşılanması için devletimizin yardımlarını bekliyoruz" dedi.
ÇİFTÇİNİN ZARARI ÇOK BÜYÜK
Serasını kaybeden ancak tarım sigortası olduğu için sigortanın seranın metal ve naylon aksamını karşılayacağını belirten çiftçi Ali Yılmaz, tarım sigortasının ürün zararını karşılamadığını söyledi. Serada ekilen ürünlerin otsu bitkiler olduğunu ve yılda üç kez ürün değiştirdiklerini belirten Yılmaz, "Sigorta yetkilileri, sigortamızı yıllık olarak yaptırdığımız halde içindeki ürün değişimini işletmediğimiz için ürün zararımızı karşılamıyor. Böyle bir saçmalık görmedik" diyerek tepki gösterdi. Serası yıkılan ve yaralarını sarmaya çalışan Mustafa Arslan ise henüz zarar tespiti yapmadıklarını ancak 15 ile 20 bin TL arasında zararı olduğunu söyledi. Serasında dikenli salatalık ekili olduğunu, ürünün en iyi olduğu dönemde bu afete yakalandıklarını ifade eden Arslan, yaralarını sarmaları için devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söyledi.
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GazipaşaKORUBAŞI MahallesiFırtınaSera
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