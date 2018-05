Gazipaşa firmasına dev ödül

DÜNYANIN en prestijli yarışmalarından Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Ödülleri'ne Türkiye'den 35 zeytinyağı ve 5 zeytin numunesi katıldı. ABD, Kanada, Japonya, İtalya, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerden jüri üyelerinin bulunduğu yarışmada Antalya, Edremit, Kilis, İzmir, Manisa, Çanakkale gibi Türkiye'nin değişik il ve bölgelerinden zeytin ve zeytinyağları ödül için yarıştı. Türkiye yarışmadan zeytinyağında 6'sı altın, 6'sı gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 17 madalya ile döndü. Sofralık zeytinde ise 3'ü platin 2'si gold olmak üzere tüm zeytinler ödüle layık görüldü. Gazipaşa'da faaliyet gösteren Büyükakça Zeytincilik ise tavşan yüreği zeytinden elde edilen zeytinyağı ile gümüş madalya aldı.

PAZARLAMASINI ARTTIRACAK

Antalya Ticaret Borsası (ATB) 4. meslek komitesi üyesi Büyükakça Zeytincilik A.Ş'nin sahibi Zafer Tan, 30 yıldır zeytin sektöründe çalıştıklarını belirterek, bölgede yetişen zeytin ve zeytinyağının kalitesini artırmak için uğraştıklarını kaydetti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Ödülleri'ne bölgeye has tavşan yüreği zeytinyağı ile katıldıklarını bildiren Tan, yarışmadan gümüş madalya ile döndüklerini bildirdi. Tan, “Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyada kabul gören ve pazarlama kabiliyeti yüksek organizasyon olan Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Ödülleri'nden madalya ile dönmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'KALİTEMİZİ KANITLADIK'

Antalya'nın zeytin ve zeytinyağı kalitesi yüksek bir il olmasına karşın pazarlama sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Tan, "Bu yarışma sayesinde Antalya, zeytinyağıdaki kalitesini uluslararası arenada gösterdi. Pazarlama yöntemlerimizde sıkıntılar var, bu ödül pazarlamamızın da önünü açacak" diye konuştu. Zafer Tan, tavşan yüreği zeytinyağının daha önce ulusal yarışmalarda 3 altın, 2 gümüş madalya aldığını da anımsattı.

'DOĞRU YOLDAYIZ'

ATB Başkanı Ali Çandır da, Zafer Tan'ı başarısından dolayı tebrik etti. Antalya'nın zeytincilik sektöründe geçmişinin çok derinlere dayandığını belirten Çandır, "Geçmişi Pamfilya dönemine dayanan zeytin ve zeytinyağı üretimimizi en üst seviyeye çıkarma, kaliteli ürünlerimizi her sofraya ulaştırma hedefindeyiz" dedi. Borsa olarak bölgeye has tavşan yüreği zeytinine coğrafi işaret alma çalışmaları bulunduğunu anımsatan Ali Çandır, "Tescil için başvurduğumuz tavşan yüreği zeytinden elde edilen zeytinyağının uluslararası ödül alması ne kadar doğru bir yolda olduğumuz gösteriyor" diye konuştu.

'ONUR KAYNAĞIMIZ OLDU'

Bölgenin zeytin ve zeytinyağını ekonomik değeri yüksek hale getirme hedefinde olduklarını vurgulayan Ali Çandır, Antalya tarımı ve ekonomisine katkı sağlayan Zafer Tan'a emeği nedeniyle teşekkür etti. Çandır, "Üyemizin Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Ödülleri'nden madalya ile dönmesi bizim için ayrı bir sevinç ve onur kaynağıdır" dedi.