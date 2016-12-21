Gazipaşa'da zarar tespit edildi

FIRTINA bazı seraları yerle bir ederken, birçoğunda ise hasar oluşturdu. Zaman zaman hızı 70 kilometreyi bulan fırtına, en çok muz, çilek, fasulye, patlıcan ve biber seralarına zarar verdi. Fırtınanın ardından Gazipaşa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Aydın, Aydıncık, Beyrebucak, Bakılar, Çakmak, Çobanlar, Ekmel, Göçük, Karalar, Kırahmetler, Korubaşı, Küçüklü ve Yenimahalle başta olmak üzere toplam 24 mahallede 181 üreticiye ait toplam 807 dekar alan zarar gördü. Hasar meydana gelen ekili alanların yarıdan fazlasını ise 450 dekarla çilek seraları oluşturdu. Çiftçilere korkulu anlar yaşatan fırtına sonrası 4 milyon TL civarında zarar oluştuğu tespit edildi.

ÇİFTÇİYE SİGORTA UYARISI

Gazipaşa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nazan Durak Özçelik, hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Seralarında ve ekili alanlarında zarar oluşan çiftçilere 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunan Müdür Nazan Durak Özçelik, yaşanan fırtınanın ardından ortaya çıkan hasarın Tarım Sigortası'nın (TARSİM) ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti. Üreticilere emeklerinin boşa gitmemesi için bir an önce tarım sigortası yaptırmaları konusundaki çağrısını yineleyen Müdür Özçelik, "Tarım sigortası yaptırmayan çiftçilerimiz, son yaşadığımız olayda da görüldüğü gibi doğal afetlerden ötürü kazançlarını bir anda kaybedebilirler. Çiftçilerimiz ancak tarım sigortası sistemi ile kazançlarını koruyabilirler. Gazipaşa'da meydana gelen dolu, sel ve fırtına gibi afetlerden her yıl çok sayıda üreticimiz zarar görüyor. Açıkta ve örtü altı üretimi yapan tüm çiftçilerimizin, olası afetlere karşı tarım sigortasını yaptırmalarını istiyoruz. Tarım sigortasının yıllık priminin yüzde 50'si de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından karşılanıyor" dedi.

'BİZİM ZARARIMIZ BÜYÜK'

Fırtınadan serası ve ürünü zarar gören çiftçileri ziyaret etmeye devam eden Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, üreticilerin yaralarını sarması için devlet yetkililerine bir kez daha çağrıda bulundu. Gazipaşa'nın afet bölgesi ilan edilerek üreticilerin zararlarının karşılanmasını isteyen Başkan Çelik, "Fırtınadan zarar gören seraların büyük çoğunluğu banka kredisiyle yapıldı. Fırtınadan seraları yıkılan ve ektikleri ürünlerini kaybeden üreticiler, borçlarını ödeyecek durumda değil. Fırtınadan mağdur olan üreticilerimizle ilgili hazırlamış olduğumuz zarar tespit dosyasını gerekli birimlere göndereceğiz. Bu zararın devletimizce karşılanmasını ve banka kredilerinin ertelenmesini istiyoruz. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun, zararımız büyük" diye konuştu.

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