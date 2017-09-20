Gazipaşa'da indirim günleri başladı

YAKLAŞIK 65 esnafın katıldığı etkinlikte beyaz eşyadan küçük ev aletleri, mobilya, bisiklet, giyim, takı gibi birçok ürün indirimli fiyatlar üzerinden satışa sunuldu. 3 gün sürecek etkinliğin açılışına Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Semra Yalçın Bilgiç, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Köse, AKP İlçe Başkanı Yakup Pişkin, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ve vatandaş katıldı. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Köse, "Ortalama 50 esnafımızın tezgah açtığı bu ortamda, hem esnafımızın para kazanması hem de halkımızın daha ucuz alışveriş yapabilmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi. Kaymakam Nurullah Kaya da İndirim Günleri'nin esnafa ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Kaymakam Kaya ve beraberindekiler daha sonra esnaf stantlarını gezerek indirimler hakkında bilgi aldı.
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