Gazipaşa'da belediyeden 19 milyon TL'ye onay

GAZİPAŞA Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı Adil Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısına, Ak Partili Kemal Sarıyıldırım dışında tüm meclis üyeleri eksiksiz katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Adil Çelik, alınacak kararların Gazipaşa ve Türkiye’ye hayırlara vesile olmasını diledi. CHP ve MHP grup sözcülerinin konuşmalarının ardından gündem dışı maddeler oylanarak gündeme alındı. Bütçe içi işletme kurulması talebi oybirliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik, “Belediye olarak tüm mülklerimizi kiraya veriyoruz. Ancak Fener’i 29 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’nun görüşleri ile Gazipaşa Belediyesi’ne kazandırdık. Çok hızlı çalışıyoruz ve mayısın 10’u gibi çalışmalarımız çok daha hızlanacak ve aynı ayın sonunda piknik kısmını açıyoruz. Arkasından Haziran ayı içerisinde ya da temmuz ayı gibi havuz, lokanta kısmı ve en uçtaki fener kafeyi açacağız. Burayı işletmeciye vermeyelim, kendimiz, işletelim dedik. Belediyemizin güzel bir sosyal tesisi olsun, çayın ucuz olduğu, yemeğin maliyetine olduğu ve alkolün olmadığı, ailenin gelebileceği. Bu tür işletmeleri yapan belediyelerle görüştüm. Bizim bütçe içi işletme kurulması için bir müdürlük kuracağız” dedi.

4 MİLYONLUK KREDİ TALEBİ

Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik, meclisten 4 milyonluk kredi çekme yetkisi istedi. Çelik, “Bugün itibariyle parke fabrikamız, 2 greyderimiz ve 1 kepçemiz Gazipaşa Belediyesi’nin malı oldu. 10 milyon civarında kredimizi bitirmiş bulunmaktayız veya bitirmek üzereyiz. Bu, 4 milyonluk kredi geçen yıl almış olduğumuz bir olurdu. Meclis kararı 2017 olduğu için Pazartesi günü bize İller Bankası’ndan 2018 yılının meclis kararının alınması gerektiği bildirildi. Niye kullanmadık? Biz yetkiyi alıyoruz ama para lazım olmadıkça kullanmıyoruz. Sıcak asfaltta son 18-19 bin tondayız. Bu sene inşallah Gazipaşa’da asfalt rekoru kıracağız. Yaklaşık 150 kilometre sıcak asfalt ve 80-100 kilometre sathi asfalt dökeceğiz. Bu bir tarihi rekor. Bunun bir bedeli var. İlk çıktığımız 100 bin ton sıcak asfalt ihalesini 8,5 milyon artı KDV’ye çıkmıştık. Şuan fiyatlar yüzde 70’e yakın arttı. 460 lira olan bütüm fiyatları bin 400 liraları geçti. Bu kredi için sizlerden olur istiyoruz” diye konuştu. CHP’li İsmet Tok, Şema Şenli, Şevket Gülcan ve İYİ Parti’den Nazmiye Gül Özgörü’nün hayır oyuna karşılık karar oy çokluğuyla kabul edildi. Mecliste, 80 kilometrelik sıcak asfalt ve sathi asfalt için 15 milyonluk kredi talebi de görüşüldü. Başkan Çelik, “20 bin ton civarında bütümüz kaldı. Yaklaşık 25-30 kilometre sıcak asfalt döker. Bizim sıcak asfalt programımızda Yeni Mahalle’deki rehabilitasyon merkezinin etrafı, Cumhuriyet Mahallesi, Bölge Trafiğin yanındaki yol boydan boya, Anadolu Lisesi’nin etrafı, Esen tepe, Pazarcı, Koru, Bakılar, Ekmek, Zeytinada, Yakacık, Muzkent, Aydıncık ve Cebeli’ye asfalt dökeceğiz. Bu 20 bin tonla buraları bitirme şansımız yok. Bir hesap yaptık 80 bin ton sıcak asfalt ihalesine daha çıktığımız zaman Gazipaşa’nın asfalt sorununu bitirmiş bulunuyoruz. Bu çıkacağımız 15 milyon 80 bin ton için biraz yüksek. Bir 40 kilometre de sathi asfalt diye ekledik. Bir de sathi asfalt ihalesine çıkacağız. Bu sene Gazipaşa Belediyesi olarak tarihi sıcak ve sathi asfalt dökeceğiz. Takdir sizlerin” ifadelerini kullandı. CHP’li İsmet Tok, Şema Şenli, Şevket Gülcan ve İYİ Parti’den Nazmiye Gül Özgörü’nün hayır oyuna karşılık 15 milyon TL'lik kredi çekme talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

TAZMİNATLARI YATIRIYORUZ

CHP’li İsmet Tok’un Gazipaşa Belediyesi’nden çıkarılan işçilerin son durumuyla ilgili bilgi alma talebinin üzerine Başkan Çelik, “Bizim işten çıkardığımız ilk etapta 40, daha sonra birkaç kişi geriye gelmiş. 40 civarında işçi çıkmış, bunların 918 bin lira civarında toplam maliyetleri var. Bunların birçoğu yeni geliyor. Önceki kazananlarınkini ödedik. 200 bin lira civarında ödedik. 918 bin lira şu anda, 735 bin lira yeni gelen dosyalar. Fakat bu adamlar bugüne kadar çalışsalardı bize 3 milyon 394 bin lira yükleri olacaktı. Dolayısıyla çok maddi olarak zararımız yok. Bu arkadaşlardan birkaç tanesi de tazminatını almaktan vazgeçti” şeklinde konuştu.

Mayıs ayı meclis toplantısı huzur hakkının Mehmetçik Vakfı’na bağışlanması kararı oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda, Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 2018 yılında tatil yapmaması kararı da alındı.