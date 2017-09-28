Gazipaşa'da 350 ton kömür dağıtılacak

DARDA kalanın sesini duyan ve onlara el uzatan SYDV tarafından ihtiyaç sahibi 700 aileye kömür yardımı yapılacak. Gazipaşa Kaymakamlığı SYDV Müdürü Ali Rıza Büyükakça, bu yıl her aileye 500 kilogram olmak üzere toplam 350 ton kömür dağıtılacağını bildirdi. Ekim ayı içinde kömürlerin hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden SYDV Müdürü Büyükakça "Kömür nakliye ihalesini yaptık. Yaklaşan kış ayları öncesi kömürler, hızlı bir şekilde daha önceden tespit edilen vatandaşlarımızın evlerine kadar teslim edilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu kış da üşümeyecek" dedi. Gazipaşa Kaymakamlığı SYDV tarafından geçen yıl 270 aileye toplam 540 ton kömür dağıtılmıştı.
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