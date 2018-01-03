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Gazipaşa Belediyesi'ne sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Gazipaşa Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 4688 sayılı kanuna tabi memurları kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Gazipaşa Belediyesi'ne sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Gazipaşa Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 4688 sayılı kanuna tabi memurları kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı

03 Ocak 2018 Çarşamba 22:29
Gazipaşa Belediyesi'ne sosyal denge sözleşmesi imzalandı
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KAMU Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca Gazipaşa Belediyesi'nde görev yapan kamu çalışanlarını ilgilendiren ve 2018- 2019 yıllarını kapsayan 4'üncü dönem Sosyal Denge Sözleşmesi, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ile Bem-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Adem Deveci tarafından imzalandı. Başkan Çelik'in makam odasında imzalanan sözleşme kapsamında belediyede görev yapan kamu çalışanlarının sosyal denge tazminatı süresi uzatılacak.
'İMKAN DAHİLİNDE EN İYİ ÜCRET'
Belediye Başkanı Adil Çelik, "Belediyemizde çalışan memurlar ve sözleşmeliler için sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzaladık. Belediyemizin imkanları dahilinde en iyi ücreti verdiğimizi düşünüyorum. Yapılan bu iyileştirmenin çalışanların performanslarını arttıracağına inanıyorum. Tüm memur ve sözleşmeli personele, sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Deveci de, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da belediyelerle elbirliği ve dayanışma içerisinde güzel işlere imza atamaya devam edeceğiz. Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesiyle memur ve sözleşmeli arkadaşlarımız için en iyi sonucu aldık. Gazipaşa Belediye Başkanımız ellerindeki imkanlarla en iyi ücreti verdi. Kendilerine bize karşı gösterdiği nezaket ve bu sözleşme için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yasa gereği 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimine kadar geçerli olan Sosyal Denge Sözleşmesi seçimlerden sonra yenilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa BelediyesiBelediye
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