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Gazipaşa 50 bini aştı

Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya'nın çağrısıyla başlatılan '50 bin+1' nüfus seferberliği mutlu sonla noktalandı. Belediye Başkanı Adil Çelik, son rakamı açıkladı

Gazipaşa 50 bini aştı

Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya'nın çağrısıyla başlatılan '50 bin+1' nüfus seferberliği mutlu sonla noktalandı. Belediye Başkanı Adil Çelik, son rakamı açıkladı

03 Ocak 2018 Çarşamba 23:12
Gazipaşa 50 bini aştı
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BAŞKAN Çelik "Gazipaşa’mız birlik ve beraberlik içinde bir hedefine daha ulaştı. Kısa bir süre önce duyurmamıza rağmen kenetlenen ve duyarlılık gösteren siz değerli Gazipaşalıların desteğiyle nüfusumuz 50 bin 392 olmuştur. Yeni nüfusumuz TUİK verilerinde yerini almıştır. Birçok yeniliklerin kapısını aralayacak olan bu gelişme ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemiz menfaatleri söz konusu olduğunda, hiçbir ayrım gözetmeksizin nasıl birlik olunacağını dosta düşmana gösteren tüm hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik olunca çok güzel oluyoruz. Yolun açık olsun Gazipaşam" dedi.
'DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜ AÇILDI'
Nüfusun 50 bin barajını aşması durumunda ilçeye sağlayacağı avantajların önemine değinen Çelik, "Belediye meclisi üyesi sayımız 15'ten 25'e çıkacak. Böylelikle, büyükşehir meclisine daha fazla temsilcimiz gidecek. Hastanede, belediyede ek kadrolar açılabilecek. Nüfusun 50 bine çıkması, belediyemizin merkezi yönetim bütçesinden aldığı pay ve hizmetler açısından da önem arz edecek. Hatta ve hatta hastanemize MR sistemi getirebileceğiz. Benim vatandaşım bugün MR çektirmek için Alanya'ya gitmek zorunda kalıyor, yollarda çile çekiyor. Ben 3-5 kuruşun peşinde değilim. Para bizim için ikinci planda bile değil" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Nurullah KayaGazipaşa Kaymakamı
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