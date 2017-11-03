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Gaz ucuzlayacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin elinde bulundurduğu alıcı gücüyle, gazın daha da ucuzlayacağını belirterek, “Şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak” dedi

Gaz ucuzlayacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin elinde bulundurduğu alıcı gücüyle, gazın daha da ucuzlayacağını belirterek, “Şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak” dedi

03 Kasım 2017 Cuma 07:56
Gaz ucuzlayacak
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7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı’nda (INGAS 2017) konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gazın ucuzlayabileceğini açıkladı. 
Bakan Albayrak, Türkiye’nin, siyasi istikrarı ve güçlü ekonomik altyapısıyla enerji projelerinde önceden olduğu gibi bugün ve yarın da güçlü bir aktör olmaya devam edeceğini belirterek, “Artık, satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye bu piyasada daha aktif oluyor. Türkiye’nin elinde bulundurduğu alıcı gücüyle, gaz inşallah daha da ucuzlayacak. Şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak” dedi.
Türkiye’nin 10 yıl sonra enerji ihraç eden bir ülke olabileceğini aktaran Albayrak, bu kapsamda 2015’te sisteme verilen günlük 190 milyon metreküp doğalgaz kapasitesinin, yıl sonu itibarıyla 288 milyon metreküpe çıkacağını bildirdi. Albayrak, bu konuda çıtayı daha da yükselttiklerini dile getirerek, “Ulusal şebekeye 400 milyon metreküp gaz sağlama kapasitesine sahip gelişmiş bir sistemi ülkemize kazandırmak için gerekli yatırımları hızla hayata geçiriyoruz” dedi. Sanayinin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için organize sanayi bölgelerine (OSB) doğalgaz götürülmesi görevini Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’ye (BOTAŞ) verdiklerini anımsatan Albayrak, sanayicinin büyük önem verdiği bu konuyu titizlikle takip ettiklerini kaydetti.
 
Sırada derin sondaj var
 
Albayrak, Türkiye’nin yılda ortalama 55 milyar dolar enerji ve maden ithalat faturası bulunduğunu ve enerjide dışa bağımlılıktan kurtulunması gerektiğini söyledi. Bu konuda Türkiye’nin boşa harcayacak zamanı bulunmadığını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: “Sokağa atacak 1 kuruş paramız, heba edeceğimiz 1 gram enerjimiz yok. Doğalgaz alanında, sadece altyapı yatırımları değil, arama ve sondaj alanında da tarihi bir sürecin eşiğindeyiz.
İki gemimiz ile sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ve yakın zamanda imzaları atılan ve bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimiz ile Akdeniz’de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek. Türkiye daha sondajı yapmadan, ‘Türkler gaz buldu’ yaygarası koparılmaya çalışıldı. Kimse kusura bakmasın. Allah nasip eder de o gazı da bulursak, kimse merak etmesin, halkımızla bu müjdeyi de ilk biz paylaşacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakTürkiyeGaz
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