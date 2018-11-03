Gayrimenkul sektörüne tapu harcı ve KDV indirimi

Konuyla ilgili açıklama yapan Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, "Kredi faizlerinin de yavaş yavaş gevşemeye başladığı böyle bir dönemde devletimiz tarafından alınan bu karar gayrimenkul sektöründe satışların ivme kazanması ve stokların eritilmesi açısından oldukça önemli. Söz konusu adım geçen seneki konut satış adetlerini yakalamak hatta geçmek açısından son derece olumlu" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düzenlenen Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda gayrimenkul sektöründe Mayıs ayında uygulanmaya başlanan KDV ve tapu harcı indirim uygulamasının uzatıldığını açıkladı. Bu kapsamda konut satışlarında tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e, KDV oranının ise yüzde 18'den 8'e indirilmesine yönelik uygulamanın yılsonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Erkanlı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı 200'den fazla alt sektöre katkı sağlayarak ekonominin lokomotif sektörü haline gelen gayrimenkul sektörüne yönelik alınan bu kararın son derece olumlu olduğunun altını çizerek, söz konusu adımla birlikte konut sektöründeki canlılığın ve dinamizmin süreceğini vurguladı.

Sektöre ivme kazandıracak

Kurlarda yaşanan dalgalanmaya rağmen KDV ve tapu harcı indirim uygulaması sayesinde ilk 9 ayda 1 milyon konut sınırının aşıldığına dikkat çeken Erkanlı, "Kredi faizlerinin de yavaş yavaş gevşemeye başladığı böyle bir dönemde devletimiz tarafından alınan bu karar gayrimenkul sektöründe satışların ivme kazanması ve stokların eritilmesi açısından oldukça önemli. Söz konusu adım ile sektörün geçen seneki konut satış adetlerini yakalayacağına inanıyoruz" diye konuştu.