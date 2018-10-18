Gayrimenkul sektörüne RECEXPO daveti

AZERBAYCAN’DA gerçekleştirilecek olan uluslararası gayrimenkul ve konut fuarı için Türkiye’den katılımcı firmaları 22-24 Kasım tarihlerinde Azerbaycan’a davet eden Atılım Fuarcılık Kurumsal İletişim Koordinatörü Doğan Şahin, “Azerbaycan Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı RECEXPO, 2015 yılından bu yana toplamda 18 binin üzerinde gayrimenkul sektör yatırımcısı ve profesyoneli ağırladı. Azerbaycan’ın tek uluslararası emlak fuarı RECEXPO ve eş zamanlı düzenlenen konferanslar, gayrimenkul ve inşaat sektörünün yüzünü güldürerek bir çok firmaya projelerini pazarlama, bir çok alıcıya da yeni yatırım ve ev satın alma fırsatı sağlayarak Azerbaycan’da büyük bir ticaret hacmi yaratmıştır. Bakü Expo Center’da her sene Kasım ayında gerçekleşen RECEXPO Gayrimenkul Fuarı, 2017 yılını 6 bin 340 ziyaretçi ile kapatmıştır. Geçmiş dönem katılımcıları Emaar, Damac, Sinpaş Gyo, Ağaoğlu İnşaat, ViaTrans A.Ş.-Meydanbey, Kuzu Grup, EgeYapı Group, Emlak Konut Gyo, Gyoder, Tahincioğlu Gayrimenkul, Özak Gyo, İş Gyo, Baku White City, Abşeron City, Qala Grup, Bakıkhanov Residence, Menzil İnşaatı ve Azinko Holding, gibi birçok önemli firma iddialı projeleri ile 2017’de fuarın gözdesi olmuştu. RECEXPO, Azerbaycan, Türkiye, B.A.E ve Rusya’dan ziyaretçi ve alıcı akınına uğramış, 10 bin metrekarelik alanda, 230 proje ile Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere 13 ülkeden 92 katılımcı, yatırımcılarla buluşmuşlardı. Fuarın açılışı 13 ülkeden büyükelçilik ve ataşelik düzeyinde diplomat katılımı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Emlak Meseleleri Devlet Komitesi Bakanı Kerem Hasanov'un değerli katılımıyla gerçekleştirilmişti. Bu yıl da Azerbaycan Cumhuriyeti Emlak Meseleleri Devlet Komitesinin katkılarıyla, başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere B.A.E, Katar, İspanya, Birleşik Krallık ve daha birçok ülkeden gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarının ve dev projelerin yer alacağı fuar, yurtiçi ve yurtdışından kurumsal ve bireysel ziyaretçileri ağırlayacak. 22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Bakü Expo Center da düzenlenecek olan RECEXPO, yeni iş bağlantıları kurmak, sektördeki gelişmeleri ve gayrimenkul sektörünün nabzını yakından takip etmek isteyen profesyonellerin katılması gereken bir etkinlik olacak. Son aylarda döviz dalgalanmasının firmalarımıza etkisini minimize etmek ve ülkemize döviz kazanımını üst seviye çıkarmak için fuarın fiyatlarında yüzde 30 indirime ek olarak döviz kurunda sabitlemeye gidilmiştir. Azerbaycanlı yatırımcıların son birkaç yılda ülkemizin sahil şeridinde yatırımlarını büyük oranda arttırdığı bölgede çok net gözlemlenmektedir. En açık örneği Azerbaycan-Bodrum uçak seferlerinin doğrudan başlatılmış olmasıdır. Bu avantajlı durumdan yararlanmak için Ekim ayı son şanstır. Türkiye’den ev alanların vatandaşlık elde etme hakkı 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştür. Orta düzey alımlarda bu büyük bir fırsattır.

Fuar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.rec-expo.net adresini ziyaret edebilirler” dedi. Şahin, Azerbaycan gerçekleştirilecek olan Konut ve Emlak fuarı için Antalya’dan çok önemli konut sektörünün önde gelen firmalarının da katılım göstereceğini söyledi. Şahin yaptığı açıklamada, “Gelişmekte olan ülkelerde yıl da yaklaşık 10-12 fuar düzenlemekteyiz. Ülkemiz gayrimenkul sektörünün güçlü isimleri bizlerle birlikte yeni pazarlara ulaşmamızı istemekte. Bizlerde bu doğrultuda yabancı ülkeler ve ülkemiz de konut sahibi olmayı daha çok isteyen ülkelerde fuarlar açmaktayız” diye konuştu

TÜRKİYE’DEN KONUT ALIN DAVETİ

Azerbaycan’da gerçekleşecek olan Gayrimenkul Fuarını Azerbaycan Emlak Meseleleri Devlet Komitesi Bakanlığı ile ortak gerçekleştirildiğini belirten Doğan Şahin, “Azerbaycan da gerçekleştireceğimiz fuar da sektör ile ilgili tüm dinamikler fuarda yer alacak ve birebir görüşmelerin yapılıp el sıkışıldığı fuar olmaktadır. Bu fuar firmamız tarafından dördüncü kez kapılarını Türkiye’den konut almak isteyenler için açacak. Azerbaycanlılar ülkemizden daha çok sahil kesiminden konut almak istemekte. Bizlerde firma olarak dünyanın göz bebeği Antalya’nın gayrimenkul sektörünün başarılı firmalarını Azerbaycan’a davet ediyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde Antalya da sürdürmekteyiz. Antalya ve Alanya’dan gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Sur Yapı, Gold City gibi öncülerin yanı sıra daha birçok projede yer almaktadır. Bunun yanı sıra ATSO Meslek Komitesi de Azerbaycan’da düzenlenecek olan fuar için üyelerine yönelik bir çalışma yürütmektedir.

SEKTÖR TEPE NOKTASI İLE BİRLİKTE

Azerbaycan’da gerçekleştirecekleri fuarda Antalya’dan konut sahibi olmak isteyen Azerilerin turizm amaçlı yaptıkları ziyaretler, gezilerde kendilerinin sahip olduğu evlerde konaklama yapmak isteyişleri yönündeki düşüncelerin arttığını söyleyen Şahin, “Azerbaycan’da sektörün tepe noktası ile birlikte fuarda bulunacak olmamız satışların birebir yapılıp gerçekleştirilmesi de fuarı ziyaret edecek olanlar için büyük bir artı olacak” dedi. Şahin, Türkiye’de 2008-2009 yılları arasında fuarlar gerçekleştirdiklerini ancak küçük ölçekli fuarların sıkça yapılması nedeniyle yurt dışı fuarlara ağırlık verdiklerini belirtti.

FUARCILIKTA PROFESYONELLİĞİN ADI

Doğru satıcı ve doğru alıcıyı yan yana getirmenin Atılım Fuarcılığın fuarcılıkta ki profesyonelliğinin tanımı olduğunun altını çizen Doğan Şahin, “Bunu ortaya koyan bir anlayışa sahip firmamız yüzde yüz başarıya yakın bir oranı ortaya koymaktadır. Sektörümüz Irak’ta fuar yapmaktadır. Irakta değişik sektörlerde fuarlar yaptık. Irak’ta son yıllarda ki istikrarsızlık nedeniyle fuar yapılamıyordu. Ancak şimdi Irak’ta da fuar gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl 92 firma ile fuarınızda yer almıştı. Türkiye’den ve Azerbaycan’dan firmalar fuarımız da yer alıyor. Başka ülke katılımcıları da zaman zaman fuarlarımızda yer almaktadır” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 12:14