Gayrimenkul Sektörü Yerelleşiyor

GAYRIMENKUL sektöründe yerelleşme olarak tariflenen bu duruma kendisini en verimli şekilde adapte edecek çalışmaları başlatan Milliyetemlak.com, Türkiye'nin en çok tercih edilen emlak sitelerinden biri olarak bu konuya liderlik eden adımlar atıyor. Konıyla alakalı olarak Milliyetemlak.com Genel Müdürü Müge Seymen, “Gayrimenkul Sektöründe Yerelleşmek” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ufukta Yerelleşme Görünüyor

Milliyetemlak.com Genel Müdürü Müge Seymen yeni dönem için, "2025 projeksiyonu olarak Türkiye'de İstanbul dışında yeni mega kentler oluşacak ve buna bağlı olarak alışkanlıklar da her yaş kuşağının oluşturacağı yeni taleplerle şekillenecek." vurgusunu yaparken "Bu anlamda gayrimenkul sektöründe genel kabullerle değil, geleceği doğru okuyan yerel değerlendirmeler yapan sektör oyuncuları verimli sonuç alacaktır." öngörüsünde bulunuyor. Milliyetemlak.com'un geleceğe dönük yaklaşımları için, "Kullanıcıların hem yatırım hem de iskan amaçlı emlak tercihlerini belirleyen önceliklerinin nelere göre bağlı olduğunu analiz ediyoruz ve analizlerin sonuçlarına göre doğru pozisyon almayı hedefliyoruz. Ayda 50 milyonun üzerinde görüntüleme alan bir emlak portalı olarak böylesine bir talep ve trafikte yerel anlamda tüm sektör ve proje haberlerini de güncel tutarak kullanıcılara çözüm odaklı hizmet sunuyoruz." bilgisini verdi.

Açık Hava Kampanyası İlgi Çekiyor

Gayrimenkul sektöründe dinamik ve doğru noktada yer alma hedefiyle kullanıcılarına seslenmeyi amaçlayan Milliyetemlak.com, yerelleşmenin önemine dikkat çektiği yeni bir açık hava görselleri kampanyasıyla ses getiriyor. İzmir'de çeşitli lokasyonlarında yayınlanan kampanyada, İzmirlilertarafından bilinen, domates, simit, çekirdek gibi kelimeler yerine yerelsöylem kullanma alışkanlığı öne çıkarılıyor. Kampanya boyunca bugüne kadar sosyal medyada 1.000.000’dan fazla gösterime ulaşılırken, kampanyanın olduğu İzmir'de ise emlakçı olan ya da satılık - kiralık ev ilanlarıyla ilgilenen harici tekil kullanıcıya 5.000.000 gösterim sağlamış durumda. Bu durumdan özetle Milliyetemlak.com, gayrimenkul sektöründe yerelleşme yaklaşımıyla ve geleceğin emlak vizyonunu belirleyici etkiye sahip çalışmalarıyla dikkat çekiyor.