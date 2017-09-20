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Garanti Bankası’nda değişiklik!

Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk, görevini Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sözen’e devretti

Garanti Bankası’nda değişiklik!

Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk, görevini Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sözen’e devretti

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:54
Garanti Bankası’nda değişiklik!
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GARANTİ Bankası, Yönetim Kurulu’nda yaşanan değişikliğin ardından bir açıklama yayınladı.

802759-20702163-1600-900


Açıklamada, “16 yıldır bankamızın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen, ortaya koyduğu vizyon ve öngörüsüyle bankamızın gelişimine önemli katkılar sağlayan Sayın Ferit Şahenk, başarılarla dolu yolculuğumuzda çok özel bir yere sahip.

Sayın Ferit Şahenk, önümüzdeki dönemde de Onursal Başkan olarak bankamızın gelişimine katkı sağlamayı, tecrübeleriyle üst yönetime destek olmayı sürdürecek.

Yönetim kurulumuz, bünyesinde bulunduğumuz BBVA'nın deneyimli yöneticileri ve Süleyman Sözen'in liderliğinde bankamıza yön vermeye devam edecek. Görev değişikliğinin, bankamız ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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Garanti Bankası
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