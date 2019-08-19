Garanti Bankası'nın zirve ismi istifa etti

GARANTİ Bankası'nda Ali Fuat Erbil emeklilik talebi ile istifa etti. Banka Recep Baştuğ'u genel müdür olarak atadı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada "Bankamız Yönetim Kurulu 19.08.2019 tarihli kararında Sayın Ali Fuat Erbil'in Genel Müdürlük görevinden emeklilik talebi ile ilettiği istifa dilekçesi kabul edilmiştir. Sayın Erbil'in istifası ile boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna Recep Baştuğ'un atanmasına karar verilmiştir. Gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben Sayın Baştuğ'un 1 Eylül 2019 tarihi itibari ile söz konusu görevleri devralması planlanmaktadır" denildi.

1 Eylül'de göreve başlayacak

Garanti Bankası'nın yeni genel müdürü Recep Baştuğ, 1989 yılında Garanti Bankası'nda göreve başlamış, 2013'ün başında Ticari Bankacılık'tan sorumlu genel müdür yardımcısı görevini üstlenmiş, 2018 yılına kadar bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Sonrasında Ciner Grubu'na geçmişti. Baştuğ, Ciner Grubu CFO'su ve Park Holding Yönetim Kurulu Üyesiydi. Baştuğ 1 Eylül itibariyle Garanti Bankası genel müdürlüğü görevini üstlenecek.

Recep Baştuğ kimdir?

Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, 1989 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda göreve başladı. 1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004 -2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 1 Ocak 2013 itibarıyla bugünkü görevine atandı. Baştuğ aynı zamanda Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ve Garanti Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Filo’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 27 yıl olan Baştuğ, Garanti Bankası'nda Ticari Bankacılık İstanbul ve Ankara Pazarlama, Ticari Bankacılık Anadolu Pazarlama, Tüketici Finansmanı alanlarından sorumluydu.