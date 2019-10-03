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Galatasaraylı eski başkanın şirketi konkordato ilan etti

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın yüzde 60 ile ortak olduğu Yeni Elektrik Üretim AŞ konkordato ilan etti.

EKONOMİ 03.10.2019, 11:09
Galatasaraylı eski başkanın şirketi konkordato ilan etti
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UNİT - Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ konkordato ilan etti. Yeni Elektrik'in Gebze'de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunuyor. Habertürk'te yer alan habere göre, Unit - Ansaldo ortaklığında Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit'in payı ise yüzde 60. Konuya yakın kaynaklar bankalarla yapılan borç yapılandırma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti.

#Galatasaray #Eski Başkan #konkordato
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