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Fuar çıkarması

Hedef, bölge ihracatçılarının yeni iş bağlantıları kurmasını sağlamak

Fuar çıkarması

Hedef, bölge ihracatçılarının yeni iş bağlantıları kurmasını sağlamak

26 Mart 2018 Pazartesi 22:50
Fuar çıkarması
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DÜNYANIN en iyi 3 mermer fuarı arasında gösterilen Marble 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 28-31 Mart tarihleri arasında İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelleri fuar için İzmir'e akın ederken, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 53 firmayla fuara çıkarma yapmaya hazırlanıyor. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Marble Fuarı'na ilişkin gerçekleştirecekleri çalışmalar ile hem bölgenin potansiyelini katılımcılara aktarmaya hem de iş bağlantıları kurarak, bölge ihracatını artırmaya çalışacaklarını söyledi.
'TİCARET HACMİNİ ARTTIRACAĞIZ'
Satıcı, "Maden sektörü, Batı Akdeniz'den 2017 yılında 505 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın büyük bölümü mermer ihracatından elde edildi. BAİB olarak mermer ve doğaltaş fuarlarına büyük önem veriyoruz. İzmir'de bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Marble Fuarı'na büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede 53 firmayla fuara katılıyoruz. Fuarda bölgemizin mermer ürünlerini sergileyerek, ihracatımızı artıracak çalışmalar yapacağız" dedi.
'10 BİNE YAKIN GÖRÜŞME YAPILACAK'
Marble 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın dünyanın en iyi 3 mermer fuarından birisi olduğunu kaydeden BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, “Geçen yıl fuara 30 ülkeden 213 yabancı, 896 yerli firma katıldı. 104 ülkeden yaklaşık 9 bin sektör profesyoneli fuarı ziyaret etti. Bu yıl yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayısının daha da artacağı ifade ediliyor. Fuar çerçevesinde 500 civarında alım heyeti programı ve yaklaşık 10 bin birebir görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor. BAİB olarak bu görüşmelerde yerimizi alacağız. Üyelerimizin yabancı alıcılarla bir araya gelmesi ve ihracat bağlantıları sağlaması için çalışacağız" diye konuştu.
 

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