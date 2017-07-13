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Fransa, Google kararına itiraz edecek

Paris mahkemesinin Google kararı Fransa, Paris İdari Mahkemesi'nin 1,1 milyar avro tutarındaki vergi cezasını iptal eden kararına itiraz edecek

Fransa, Google kararına itiraz edecek

Paris mahkemesinin Google kararı Fransa, Paris İdari Mahkemesi'nin 1,1 milyar avro tutarındaki vergi cezasını iptal eden kararına itiraz edecek

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:43
Fransa, Google kararına itiraz edecek
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FRANSA , Maliye Bakanlığı'nın ABD merkezli teknoloji şirketi Google’a kestiği 1 milyar 115 milyon avro para cezasının Paris İdari Mahkemesi tarafından iptal edilmesine itiraz edecek.Kamu Hesaplarından Sorumlu Bakan Gerald Darmanin, Meclis'te bir sözlü soru önergesine verdiği yanıtta, devletin, idari mahkemenin verdiği kararı temyiz mahkemesine götüreceğini söyledi. Darmanina, "Devletin çıkarlarını korumak için bu karara itiraz edeceğiz." dedi. Paris İdari Mahkemesi, geçmişten gelen birikmiş vergi cezaları için kesilen 1 milyar 115 milyon avro tutarındaki cezanın haksız olduğuna ve vergiye tabi olmadığına hükmetmişti. Gerekçeli kararda, Avrupa’daki merkezi İrlanda olan şirketin "2005 ve 2010 yılları arasında Fransa’da vergiye tabi olmadığı" görüşüne varılmıştı. Google, Avrupa ülkelerinde vergi kaçırdığı suçlaması yüzünden uzun süredir AB Komisyonu’nun da takibinde bulunuyor. AB Komisyonu, 27 Haziran’da, Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanımıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
GoogleCezaMahkeme
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