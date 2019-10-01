Forever 21 iflas başvurusu yaptı
Dünyanın en büyük hazır giyim markalarından Forever 21 iflas başvurusunda bulundu. Şirketin dünyanın 40 ülkesinde 350 mağazası bulunuyor.
EKONOMİ 30.09.2019, 11:20
ABD'nin meşhur zincir giyim mağazalarından olan Forever 21 iflas başvurusunda bulundu.Türkiye'de mağazası bulunmayan firmanın Fransa'dan Almanya'ya dünyanın 40 ülkesinde 350 mağazası bulunuyor.New York Times'ta yer alan habere göre; Şirketin ABD'de bulunan bazı mağazalarının aktif olmaya devam edeceği ve şirketin yeni bir sahibe geçmesi ayrıca borçlarının yapılandırılması için çalışmalar yapacağı ifade ediliyor.Öte yandan ABD'de şirketin 178 mağazası kapatılacak.Şirketin CEO'su Linda Chang e-ticaret'e karşı yenildiklerinin altını çizerken mağazacılığın zor zamanlar geçirdiğini ifade ett
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