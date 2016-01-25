Ford'dan flaş karar! Çekiliyor

ŞİRKETİN Asya Pasifik Başkanı Dave Schoch tarafından tüm çalışanlara gönderilen ve Reuters tarafından görülen bir yazışmaya göre, faaliyetlerin sonlandırılması ithal Ford ve Lincoln araçların satışının durdurulmasını ve bayilerin kapatılmasını kapsıyor.

Japonya'da yapılan ürün geliştirme faaliyetleri başka bir bölgeye kaydırılacak.