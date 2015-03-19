Flaş karar! Bundan sonra yasak

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde matbaacılık yapan Osman Sarıboğa geçtiğimiz hafta işyerinin yakınındaki fırından aldığı ekmeğin içinde unutulan jileti de yutunca hastanelik olmuştu.

YENİ KARAR İÇİN VESİLE OLDU

Jiletin yemek borusunu delmesi ve kalbinden çıkan aort damarına saplanması sonrası hastanelik olan Osman Sarıboğa, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 saat süren operasyon geçirdi. Hayati tehlikeyi geçtiğimiz günlerde atlatan Osman Sarıboğa, fırınlarda hamuru çizmek için kullanılan jilet konusunda da yeni bir karar alınmasına vesile oldu.

KAMIŞLI JİLETE YASAK GELDİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün bu olayın ardından tüm ilçelerdeki şube müdürlüklerine geçtiği talimatla, fırınlarda bundan böyle kamışlı jilet kullanımına yasak getirdi. Eski geleneksel sistemle ekmek imalatı yapan Kocaeli genelindeki tüm fırınlara, önümüzdeki haftadan itibaren başlanacak yeni uygulamayla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından dağıtılacak plastik saplı hamur çizme aparatları dağıtılacak ve sadece bunlar kullanılacak.

O FIRINA PARA CEZASI VERİLECEK

Öte yandan, Osman Sarıboğa'nın yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ekmek fırınına, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından para cezası verileceği belirlendi.



