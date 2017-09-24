Flaş Flaş Flaş... Beklenen hamle geliyor! Fiyatlar ucuzlayacak

SEBZE- meyve ürünlerinde fire azalacak, kalite yükselecek ürünler, tüketiciye daha uygun fiyata ulaşacak. Yeni yasa ile birlikte hal kayıt sistemi daha yaygın kullanılacak, sebze-meyve ticaretinde kayıtdışı azalacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı Yeni Hal Yasası'nın ayrıntılarına ulaşıldı.

FİYATLARI DÜŞÜRECEK

Gıda Komitesi'nde sunumu yapılacağı öğrenilen Yeni Hal Yasası ile birlikte hallere standart getirilecek. Organize Sanayi Bölgeleri'ne benzer hal yönetimleri oluşturulacak, giderler yönetimlerden karşılanacak. Hallerin katma değeri artacak. Türkiye'de kurulu bulunan 175 sebze ve meyve halininin hiçbirisinde soğuk hava deposu bulunmuyor. Ayrıca söz konusu hallerin büyük çoğunluğunu 5-10 dükkânın bir araya getirdiği toptan sebze ve meyve satışının yapıldığı alanlar oluşturuyor. Yeni Hal Yasası ile birlikte gelecek standartlarla hallerin çehresi değişecek. Bakanlığın uygulayacağı standartlar sayesinde fire azalacak ve ürünler tüketiciye daha taze ve daha uygun fiyatlarla ulaşacak. Hal kayıt sistemi de daha aktif ve verimli hale getirilecek. Bu sayede kayıt dışı oranı yüzde 40'lara ulaşan sebze-meyve ticaretinde kayıt dışılık oranı da ciddi oranda azalacak.

YAKIN İLLER ORTAK KULLANACAK

yasası ile çoğu şehir içinde kalan ve eskiyen hal binaları da yenilenecek. Bölge bölge yapılacak mega hallerde her türlü sebze ve meyvenin yanında balıktan çiçeğe kadar birçok ürün alıcısıyla buluşacak. Birbirine yakın iller için ise ortaklaşa kullanılacak haller yapılması seçenekler arasında.