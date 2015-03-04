Flaş Akbank açıklaması

CİTİGROUP Akbank'ta yaklaşık 1.2 milyar dolara denk gelen 396 milyon hisse satacak. Hisseler 7.36-7.52 lira bandından satışa çıkarılacak. Citigroup 2007 yılında Akbank'ın yüzde 20 hissesini 3.1 milyar dolara satın almıştı. Mayıs 2012'de Citigroup elindeki yüzde 10.1'lik Akbank hissesini 1.150 milyar dolara satmıştı. Elinde kalan yüzde 9.9'luk hisseyi ise 2012'de 3 yıl boyunca satmamayı taahhüt etimişti. Bu süre dolunca Citigroup elindeki geri kalan yüzde 9.9'luk hisseyi de satma kararı aldı.

KAYNAK: REUTERS