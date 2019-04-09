Fiyatlardan cebi yanan tüketicinin yeni tercihi! İlgi yüzde 150 arttı

SEBZE-meyve fiyatlarının aşırı yükselmesi, en ucuz ürüne ulaşma arayışındaki tüketicileri, marketlerin online sitelerinden alışverişe yöneltti. Sipariş miktarına göre nakliye ücreti alınmaması da online market alışverişini cazip kılıyor.

"YÜZDE 100-150 ARTIŞ SÖZ KONUSU"

500'ü aşkın sanal mağazayı tek çatı altında toplayan platformun kurucu ortağı Güçlü Kayral, sebze ve meyvedeki aşırı fiyat yükselmesinin sadece dar gelirlileri değil, her kesimden ailelerin bütçesini zorlamaya başladığını söyledi. Son aylarda online market alışverişlerinde çok ciddi artışların dikkatlerini çektiğini anlatan Kayral, "Eskiden internet üzerinden market alışverişi yapanların oranı yüzde 10-15 iken, şu günlerde bu oran yüzde 30-35'lere yükselmiş durumda. Yüzde 100-150 artış söz konusu. Market alışverişlerini incelediğimizde de ağırlığın sebze ve meyve alımları olduğunu gözlemledik" dedi.

"RAHATLIĞI VE KONFORU İNSANLARA ÇEKİCİ GELİYOR"

Online market alışverişinin birçok avantajının olduğunun altını çizen Kayral, şunları söyledi:

"Marketler online alışverişi teşvik için sık sık kampanyalar düzenleyerek ürün fiyatlarında indirimler yapıyorlar. Bankalar da bu kampanyalara katılıyor, belirli bir alışveriş rakamına ulaşıldığında, diğer alışverişlerde kullanılmak üzere kredi kartlarına puan yüklenebiliyor. Tüketici market market gezmek yerine bilgisayar başında istediği ürünün hangi markette kaça satıldığını öğrenebiliyor, fiyat karşılaştırması yapabiliyor. Sipariş miktarına göre nakliye ücreti alınmaması da online market alışverişini cazip kılıyor. Müşteri, 5-10 litrelik su bidonlarını, meyveyi, sebzeyi, ununu, şekerini, kilo kilo deterjanı marketten alarak kan ter içinde eve taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtiyor. Yol masrafının olmamasının yanı sıra online alışverişin rahatlığı ve konforu insanlara çekici geliyor."