Fiyatlar yükselince içeriği tamamen değişti!

RAMAZAN ayında gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere dağıttığı koliler de marketlerin aşırı kâr hırsının kurbanı oldu. Eskiden ihtiyaç sahiplerinin bir aylık erzakını karşılayan kolilerden artan gıda fiyatlarının etkisiyle kiloluk ürünler çıktı, gramlıklar girdi. Yüksek fiyatıyla alıcıyı ürkütmek istemeyen marketler, ürün gramajlarını düşürmeyi tercih ederken bunu yapmayanlar ise çeşidi artırdı. Geçen yıl 25 liradan başlayan Ramazan kolisi fiyatları bu yıl 50 lirayı buluyor.

ÖNCE KENDİ EVİNDE PİŞİRSİN

Düşük gramajlı ürünlerin çeşidini artıran marketler 4-5 farklı koli seçeneğiyle hem kurumsal hem de kişisel satışlarını artırmayı planlıyor. Öyle ki kolilerin içerisinde 50 gramlık ürün dahi görmek mümkün. Kolilerin vazgeçilmezi ise her zaman olduğu gibi bakliyat ürünleri. Marketlerin koli fiyatını düşük göstermek için ikinci kalite ürünleri seçtiğini belirten Reis Gıda'nın sahibi Mehmet Reis, "İşadamları önce bir numune alıp evine götürüp pişirsin. İhtiyaç sahibinin evine giden kumanyaya pişmeyen nohutun, lapa olan pirincin gitmesi amaca hizmet etmiyor" uyarısında bulundu.



FASULYE YERİNE NOHUT

Bu yıl fiyatı yüzde 50 gerileyen nohutun kuru fasulyenin yerini aldığını dile getiren Mehmet Reis, "Geçen yıl kolilerde 6 çeşit bakliyat varken bu yıl dörde indi. Artık pirinç, bulgur, kırmızı mercimek ve nohut var" dedi. Reis, 2-2.5 kiloluk paketlerin ise tercih edilmediğini söyledi.



MARKET MARKALARI ÖNDE

Uygun fiyatlı koli hazırlamak için marketlerin başvurduğu yollardan biri de private label denilen market markalı ürünler. Genellikle muadillerine göre yüzde 30-40 ucuz olan bu ürünler daha fazla tercih ediliyor. Market raflarına giremeyen yerli markalar da ramazan kolilerini internet siteleri üzerinden satışa çıkardı. Bu yıl dikkat çeken bir başka nokta ise sadece baklagil ya da kahvaltılık ürünlerden oluşan tek çeşit koliler oldu. Bunlar fiyat avantajlı olduğu için firmalar tarafından da talep görüyor. Kimi kurumlar Ramazan'da çalışanları için hediye çekini tercih ediyor.



RAMAZANDA ZAM BEKLEMİYORUZ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Üreticimiz de biz de durup dururken zam yapmayız. Özellikle yaklaşan Ramazan ayında tüketicilerin ürünlerini uygun fiyatlı almasını isteriz. Şu anda ramazan ayı için gıda ürünlerinde herhangi bir zam beklentimiz yok" diye konuştu. Türkiye genelindeki yerel zincirlerde hediye çeklerinin kumanya paketlerine göre daha çok tercih edildiğini belirten Altunbilek, "Kumanyanın içindeki ürünler kişilerin gerçek ihtiyacı olamayabiliyor. Hediye çekleri ise vatandaşın gerçek ihtiyacı ne ise onu almasını sağlıyor" diye konuştu.