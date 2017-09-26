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Fiyatlar yarı yarıya düştü

Akdeniz’de 1 Eylül’de gırgır, 15 Eylül’de de trol teknelerinin avlanmaya çıkmasıyla birlikte balık tezgahları dolarken, fiyatlar da yarı yarıya düştü. Kilosu 5 liradan başlayan balık fiyatları en fazla 15 liradan satılıyor

Fiyatlar yarı yarıya düştü

Akdeniz’de 1 Eylül’de gırgır, 15 Eylül’de de trol teknelerinin avlanmaya çıkmasıyla birlikte balık tezgahları dolarken, fiyatlar da yarı yarıya düştü. Kilosu 5 liradan başlayan balık fiyatları en fazla 15 liradan satılıyor

26 Eylül 2017 Salı 12:20
Fiyatlar yarı yarıya düştü
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1 Eylül’den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege’de bütün tekneler, Akdeniz’de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül’den itibaren ise tüm Türkiye’de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da doldu, taştı. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da yarı yarıya düşerken, vatandaşlar balığa rağbet göstermeye başladı. Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, balık sezonunun 15 Nisan’da kapandığını hatırlatarak, “1 Eylül itibariyle ise Marmara, Ege ve Karadeniz’de tamamen yasak kalktı. Akdeniz’de ise sadece gırgır tekneleri avlanmaya çıkmıştı.
15 Eylül itibariyle ise tüm yasaklar kalktı ve bizd e buradan artık trol teknelerimizle avlanmaya çıkmaya başladık. Bunun sebebi havaların sıcak olması ve nemin yüksek olması. Şu an balık bol miktarda çıkıyor. Allah’a şükürler olsun bu sene balık iyi. Fiyatlar gayet ucuz. Vatandaşlarımızı balık pazarına bekliyoruz. Özellikle bu ayları değerlendirsinler. İlerleyen aylarda havaların bozulmasıyla birlikte fiyatlar ister istemez yükselecek. Gelsinler ucuzken balıkları değerlendirsinler” diye konuştu.

“EN PAHALI BALIĞIMIZIN KİLOSU 15 LİRA”

Bol miktarda çıkan balığın yanında çok fazla çeşit balığın da bulunduğunu vurgulayan Polat, “Balığın kilosu 5 liradan başlıyor en yüksek balığımız 15 liradan satılıyor. Günlük taze balıklarımız mevcut. Çıkan balık miktarına baktığımız zaman da yasağa uyulduğunu gösteriyor. Çünkü bol miktarda balığımız çıkıyor. Ancak Mersin halkının balık kültürü biraz zayıf. Bizim geçtiğimiz haftalarda burada fiyatlarımız çok yüksekti. Yasaktan dolayı 2 kat artmıştı ama artık yasak kalktı balıklar tezgahları doldurdu ve fiyatlar yarı yarıya düştü. Şu andaki fiyatlar gayet ucuz. Bir aile 5 liraya alacağı balıkla doyabilir ve balık yeme zevkini alabilirler. Gerçekten balık pazarında güzel balıklarımızın bulunması, fiyatların daha düşük olması halkı buraya çekmeye başladı. Temennimiz inşallah böyle devam eder. Havalar elverişli olduğu zaman balıkta bir sıkıntımız olmuyor. Şu anda Mersinimizde istediğimiz kadar balık çıkıyor” şeklinde konuştu.

“HAVALAR BOZULMADAN VATANDAŞLAR UCUZ VE TAZE BALIĞIN TADINI ÇIKARSIN”

Çıkan balık çeşitleri ve fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Polat, “Şu anda ağırlıkta gümüş, barbun, çupra, levrek, kefal, istavrit, sardalye çıkıyor. Yasak varken çupra-levrek 25 ile 30 arasındaydı, şimdi ise 15 liraya indi. Barbun, istavrit, sardalye 5 lira. Kefal 7-8 liraya düştü. Vatandaşın isteğine göre balık fiyatlarımız ucuz. Fiyatlar yarı yarıya düştü. Bu fiyatların uygunluğunu halkımız değerlendirsinler. Şu anda tam balık mevsimi. Her şey mevsiminde yenilir. Yılın 12 ayı balık çıkıyor ve yeniliyor ama bu fiyatlarla, bu tazelikte balık her dönemde yenmez. Halkımızı balık pazarına bekliyoruz. Önümüzde kış var. Havalar bozulmadan, yağmurlar başlamadan vatandaşlarımız ucuz ve taze balığın tadını çıkarsınlar” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
FiyatlarAkdenizBalıkBalık Tezgahları
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