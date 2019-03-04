Fiyatı en çok düşen ürün belli oldu! İşte tanzimin enflasyona etkisi

HÜKÜMETİN sebze fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışın önüne geçmek için uygulamaya koyduğu tanzim satışlar Türkiye'de gündem oldu.Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte tanzim satışların enflasyon canavarına etkisi de görüldü. Öncelikle Türkiye'de Şubat ayı yıllık enflasyonunun yüzde 19,67 ile geçen yılki yüzde 10,26'lık yıllık Şubat ayı enflasyonunun çok üstünde çıktı.

EN FAZLA DÜŞEN GIDA ÜRÜNÜ DOMATES OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre, bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan gıda ürünü yüzde 14,66 ile domates oldu. Domates aynı zamanda çocuk kabanının ardından fiyatı en çok düşen ikinci ürün oldu. Bir önceki aya göre tanzim ürünlerden çarliston biberin fiyatı yüzde 7,35, kuru soğanın fiyatı yüzde 7,17, patlıcanın fiyatı yüzde 6,97 düştü.