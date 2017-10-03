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Fiyatı bir anda çakıldı! 20 TL'den 11 TL'ye düştü

Kurban Bayramı ve sonrasında kırmızı ete olan yoğun talep nedeniyle tavuk fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor

Fiyatı bir anda çakıldı! 20 TL'den 11 TL'ye düştü

Kurban Bayramı ve sonrasında kırmızı ete olan yoğun talep nedeniyle tavuk fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor

03 Ekim 2017 Salı 14:26
Fiyatı bir anda çakıldı! 20 TL'den 11 TL'ye düştü
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BAYRAMIN ardından satışları en fazla etkilenen et ürünlerinden olan tavuk, müşteri bulmakta zorlanıyor. Bayram öncesine kıyasla çok daha az talep gören tavuğun kilo fiyatında düşüş oldu. Piknik sezonunun sona ermesiyle birlikte kanat incikte de fiyatlar 11 liraya kadar düştü.
 
Eskişehir’de uzun yıllardır kasap olarak görev yapan Kadir Şen, fiyatlardaki bu düşüşün normal olduğunu ve kendilerini şaşırtmadığını söyledi. Yaz aylarının başına kadar düşük fiyatların devam etmesini öngördüklerini aktaran Şen, “Kurban Bayramı’nın geçmesi ile tavuk fiyatlarında sert bir düşüş oldu. Kırmızı ete talep daha fazla oluyor bu dönemde. Beyaz et şuan çok ucuzdan satılıyor. Bayram öncesi ve sonrasını değerlendirirsek, tavuğun kilosunda 1 liralık bir düşüş söz konusu. Ancak kısa süre içerisinde beyaz ete olan talebin yeniden artmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
 
“KANAT İNCİK, 20 LİRADAN 11 LİRAYA DÜŞTÜ”
 
Tavuğun yanı sıra kanat incikte de ciddi bir düşüş olduğunu aktaran Kadir Şen, piknik sezonunun sona ermesinin buna zemin hazırladığını kaydetti. Kırmızı ete kıyasla, beyaz etin biraz daha geri planda kaldığını vurgulayan Şen, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
 
“Kırmızı et hala ön planda diyebiliriz. Artık havalar soğumaya başladı ve piknik sezonu da kapandı. Yazın 20 liradan satılan kanat inciğin fiyatı şuan 11 lira. İnanılmaz bir düşüş yaşandı. Mevsim değişiklikleri de fiyatlarımızı ciddi oranda etkiliyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıTavuk Fiyatları
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