Fitch: Türkiye'nin potansiyel büyümesi geriledi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in tahminine göre Türkiye'nin potansiyel büyüme hızının yüzde 4.3'e geriledi.

Fitch: Türkiye'nin potansiyel büyümesi geriledi
banner404

FİTCH Ratings tarafından yayınlanan raporda gelişen ülkelerin potansiyel büyüme hızı tahminlerine ilişkin revizyonlar yer aldı. Raporda, gelişen ülkelerin Fitch Ratings Ekonomi takımının tahminlerine göre potansiyel büyüme hızlarının esasen olumsuz yatırım görünümünün etkisiyle azaldığı ifade edildi. 

TÜRKİYE'NİN POTANSİYAL BÜYÜMESİ 0.5 PUAN AZALDI

Kurumun raporuna göre Türkiye'nin potansiyel büyümesi ise 0.5 yüzde puanı azalarak yüzde 4.3 seviyesine geriledi. Raporda, revizyona ilişkin kurun, geçen yılki yükselişinden bu yana gelişen sert dış değişikliklerin etkisini yansıttığı belirtilerek GSYİH'ye göre yatırımlardaki sert düşüşe dikkat çekildi. Fitch raporunda bu durumun sermaye stokunda (ve dolayısıyla işgücü verimliliği) önceki tahmine göre önemli ölçüde düşük büyümeyle sonuçlanacağının altı çizildi. Brezilya'nın potansiyel büyüme hızı yüzde 1.8'den yüzde 1.7'ye çekildi. Meksika'nın büyüme hızı tahmini 0.3 yüzde puanı azalarak yüzde 2.5'e geriledi. Güney Afrika 0.2 yüzde puanı azalarak yüzde 1.7'ye indi. 0.3 yüzde puanı yukarı revize edilerek yüzde 7'ye çıkan Hindistan, en yüksek potansiyel büyüme hızına sahip gelişen piyasa pozisyonunu korudu. Endoneyza 0.2 puan aşağı revize edilerek yüzde 0.3'e çekildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ebeveyn olmak isteyenler sanal bebek evlat edinebilecek
Ebeveyn olmak isteyenler sanal bebek evlat edinebilecek
  1. DÜNYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479