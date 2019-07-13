Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

FİTCH Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti. Kredi notunun düşürülmesine Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının neden olduğu belirtildi.

"ÇETİNKAYA'NIN GÖREVDEN ALINMASI KAYGILARI ARTIRDI"

Notun değiştirilmesine dair anahtar değişkenlerden birinin Merkez Bankası'ndaki yönetim değişikliği olduğuna dikkat çeken Fitch Ratings, "MB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması, yetkililerin büyüme trendinin düşük tutulmasının sürdürülmesine yönelik toleranslarının düşük olduğuna dair kaygıları artırdı" yorumunda bulundu. Fitch not değişimine yönelik kararında S-400 teslimatı sonrası oluşan beklentilerin de etkili olduğunu ifade etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye'nin kredi notunu 13 Haziran'da Ba3'ten B1'e indirmişti.