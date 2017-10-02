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Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings az önce yaptığı açıklamada dolar/TL’nin bu yıl sonunda 3,50 seviyesinde kalacağını öngördü

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings az önce yaptığı açıklamada dolar/TL’nin bu yıl sonunda 3,50 seviyesinde kalacağını öngördü

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:32
Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması
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FİTCH Ratings, hükümetin uyguladığı çeşitli teşviklerin etkisi ile ilk iki çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüyen Türk ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 7'yi aşan bir büyüme göstereceğini tahmin etti.

Fitch, güçlü 3'üncü çeyrek büyümesine bağlı olarak 2017'nin tamamın için GSYH büyüme tahminini de yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e çıkardı.

Fitch bugün yayınladığı "Global Ekonomik Görünüm- Eylül 2017" raporunda Türkiye için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüme yine Fitch'in beklentilerinin üzerinde geldi. 2017 2. çeyrekte ekonomi yüzde 5,1'in üzerinde büyüdü. Performans, geçici mali tedbirler ve Kredi Garanti Fonu'nu içeren çeşitli devlet teşvikleri tarafından desteklenmeye devam ediyor. Euro Bölgesi'nde güçlenme de destekleyici bir rol oynadı.

Yüksek frekanslı göstergeler güçlü ivmenin 2017 3. çeyrekte devam ettiğine işaret ediyor. Yıllık bazda karşılaştırma 2016 3. çeyrekteki başarısız darbe girişiminin yol açtığı baz etkisiyle de yükseldi. 2017 3. çeyrekte büyümenin yüzde 7'yi aşmasını bekliyoruz. Bu nedenle 2017 için büyüme tahminimizi Haziran ayındaki yüzde 4,7'den yüzdte 5,5'e revize ediyoruz"

Öte yandan Fitch, dolar/TL’nin bu yıl sonunda 3.50 seviyesinde kalacağını da öngördü.

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Anahtar Kelimeler:
Fitch RatingsGlobal Ekonomik Görünüm
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