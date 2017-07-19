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Fitch ‘seyirci’ kalacak gibi

Fitch’in Cuma günü Türkiye değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Türkiye ekonomisindeki iyileşmeye vurgu yapsa da Fitch’in ne notta ne de görünümde bir değişiklik yapacağına ihtimal verilmiyor

Fitch ‘seyirci’ kalacak gibi

Fitch’in Cuma günü Türkiye değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Türkiye ekonomisindeki iyileşmeye vurgu yapsa da Fitch’in ne notta ne de görünümde bir değişiklik yapacağına ihtimal verilmiyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:46
Fitch ‘seyirci’ kalacak gibi
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YURT içi piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in 21 Temmuz Cuma günkü Türkiye değerlendirmesine odaklandı. Fitch Ratings, bu yılın ilk ayında Türkiye’nin kredi notunu “BBB-”den “BB+” seviyesine düşürürken, not görünümünü “durağan”da tutmuştu. 
 
Türkiye ekonomisinin rakamlarında önemli bir bozulma olmadığına ve ilk çeyrekteki yüzde 5’lik büyümeye dikkati çeken ekonomistler, Fitch’in Türkiye’nin kredi notu ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyor. Ekonomistler, Fitch’in, 21 Temmuz Cuma günkü değerlendirmede, Türkiye ekonomisindeki etkili iyileşmeye değineceğini tahmin ediyor.
Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, Fitch Ratings’in, vereceği genel mesajda Türkiye için ihtiyatlı bir iyimserlik göstermesini beklemenin makul olduğunu belirtti.
 
Kabul eder ama...
 
Fitch Ratings’in, Türkiye’nin “BB+” olan kredi notunu revize etmesinin pek olası görünmediğini ifade eden Matys, kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye’nin ekonomik aktivitesindeki etkili iyileşmeyi kabul edeceği öngörüsünde bulundu.
Fitch Rating’in son küresel ekonomik görünüm raporunda, Türkiye’nin bu yıl yüzde 4.7 büyüyeceği öngörüsüne yer verdiğini hatırlatan Matys, Fitch Ratings’in ekonomik reformlar konusuna vurgu yapabileceğini söyledi.
Matys, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için hükümetin Türkiye’nin cari açık gibi kırılganlıklarını azaltacak ekonomik reform programının uygulanmasına odaklanmasının önemli olduğunu vurguladı.
ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom, özellikle Türkiye’nin ilk çeyrekte sergilediği yüzde 5’lik büyümeden bu yana Fitch Ratings’in, “BB+” olan kredi notunu ve “durağan” görünümünü düşürmesinin olanak dışı olduğunu düşündüğünü söyledi.
Neuteboom, Türkiye’nin ekonomik rakamlarında önemli bir bozulma olmadığını belirterek, “Bu sebepten Fitch Ratings’ten hiçbir değişiklik beklemiyorum” dedi.
Berenberg Ekonomisti Wolf-Fabian Hungerland de Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

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Son Güncelleme: 19.07.2017 11:06
Anahtar Kelimeler:
FitchEKONOMİ
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