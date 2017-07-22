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Fitch, piyasaların merakla beklediği Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" olarak teyit edip, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu

Fitch, piyasaların merakla beklediği Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" olarak teyit edip, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu

22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:26
Fitch, piyasaların merakla beklediği Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
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ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu  Fitch Ratings,  Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

NOT BB+, GÖRÜNÜM DURAĞAN

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada,  Türkiye'nin kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada,  Türkiye'nin kredi notunun, yüksek dış finansal zayıflıklar ile mali kararlığın ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.

"YAPISAL GÖSTERGELER DİĞER ÜLKELERE GÖRE ÜSTÜN"

Türkiye'nin yapısal göstergelerinin eş ülkelere göre daha üstün olduğunun altı çizilen açıklamada, ülkede siyasi desteği arttırmak için hükümetin gündeminde ekonomiyi güçlendirmenin öne çıktığının tahmin edildiği kaydedildi.

"SİYASİ RİSKLER BASKI OLUŞTURUYOR"

Öte yandan, açıklamada, siyasi ve jeopolitik risklerin  Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

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FitchTürkiyeKredi Notu
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