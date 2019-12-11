Fitch Antalya'nın notunu yükseltti

Kredi not görünümü değişen yerel yönetimler İstanbul belediyesi, İzmir belediyesi, Bursa belediyesi, Antalya belediyesi ve Manisa belediyesi.

Fitch, kredi not görünümünü değiştirdiği belediyelerin orta vadede güçlü kalacaklarını ve zayıf risk profili değerlendirmelerinin, güçlü sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleceğini söyledi.

Fitch’in değerlendirmesine göre, İstanbul’un bağımsız kredi profili ‘BBB-‘, İzmir’in ‘BBB‘, Bursa’nın ‘BB‘, Antalya’nın ‘BB‘ ve Manisa’nın da ‘BB+‘.