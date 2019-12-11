Fitch Antalya'nın notunu yükseltti
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, beş yerel ve bölgesel yönetimin kredi notu görünümünü ‘negatif‘ten ‘durağan’a çevirdi
EKONOMİ 11.12.2019, 00:24
Kredi not görünümü değişen yerel yönetimler İstanbul belediyesi, İzmir belediyesi, Bursa belediyesi, Antalya belediyesi ve Manisa belediyesi.
Fitch, kredi not görünümünü değiştirdiği belediyelerin orta vadede güçlü kalacaklarını ve zayıf risk profili değerlendirmelerinin, güçlü sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleceğini söyledi.
Fitch’in değerlendirmesine göre, İstanbul’un bağımsız kredi profili ‘BBB-‘, İzmir’in ‘BBB‘, Bursa’nın ‘BB‘, Antalya’nın ‘BB‘ ve Manisa’nın da ‘BB+‘.
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