Fırsatçılar harekete geçti! Yüzde 400 zam

ANTALYA'DAKİ hortum ve yağış sebze-meyvede fırsatçıları yine harekete geçirdi. Hortumun ekili-dikili alanın çok küçük bir alanını etkilemesine rağmen fiyatlar yine uçuşa geçti. Hal çıkış fiyatlarında 1 aydır büyük bir hareket olmamasına rağmen marketlerde yüzde 400'lere varan artışlar yaşandı. Seracılığın kalbi Kumluca'daki üreticiler de fiyat artışlarının kendilerinden kaynaklandığının zannedilmesinden rahatsız. İlçede kendisi de domates üretimi yapan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe, hortumun fiyat artışına bahane oyarak gösterilemeyeceğini söyledi. Kumluca’da 50 bin dekara yakın kapalı sera alanları olduğunu dile getiren Gökçe, “Hortumu bahane edip de hiç kimse karaborsacılık yapmasın. Hortum ve yağış sadece 2 bin dekarı etkiledi. Ürettiğimiz Türkiye’ye yeter dünyaya da” ifadelerini kullandı.

ARACILAR ZAMLI SATIYOR

Parayı seracının değil üretici ile tüketicinin arasına girenlerin kazandığını ifade eden Gökçe, “Ne emeklerle yetiştirdiğimiz ürünlerimizi bizde çok düşük miktarlarda alıyorlar kendileri ise zam üstüne zam yaparak satıyorlar. Aylarca uğraşıp ürünlerimizin başında bekleyerek yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak bizim ürünlerimiz aracılar ve karaborsacılar tarafından zamlı bir şekilde satılıyor. Vatandaşlar sebzenin üretici hallerinden pahalıya çıktığını sanıyor. Ancak öyle değil. Ürünler tüketici hallerinde büyük zam görür. Büyük marketler de aynı şekilde çalışır. Bugün markette domates 15 liraya satılıyor ama o ürünü buradan üretici halinden 3.59 liraya alıyorlar” dedi.

Türkiye’nin sebze meyve merkezi olan Antalya Kumluca’daki seracılardan aldığımız bilgiye göre bu hafta çiftçilerin ortalama 3 TL’ye sattığı domates üretici halinden 3.50 TL’ye yola çıktı.

KUMLUCA’DAN ÇIKINCA DÖRDE KATLANIYOR

Aynı şekilde salatalık 3,70 TL, fasulye 7.50 TL’den büyük şehirlere sevk edildi. Fiyat artışları da üretici halinden çıkar çıkmaz başladı. Hortum ve yağışı bahane eden büyük tüccar-komisyoncular ve zincir marketler İstanbul’da resmen tüketiciyi soydu. Kaliteli domates İstanbul gibi büyük şehirlerdeki halde 9 TL, market ve pazarlarda ise 13 ile 15 lira arasında satılıyor. Üreticinin 3,70 TL’ye sattığı salatalık, İstanbul Sebze Hali’nde 8 TL, markette ise 14 TL’ye satılıyor. Yine üreticiden 7.50 TL’ye alınan fasulye İstanbul Sebze Hali’nde 20 TL’ye mutfağa ise 25 TL’ye giriyor. Diğer sebzelerde de manzara değişmiyor. Antalya’dan çıkan sebzeler yüzde 400 zam yemeden mutfağa ulaşmıyor.

EN BÜYÜK SORUN FİYAT DENGESİZLİĞİ

Kumlucalı seracı Murat Aygün de “Bu durum çiftçilerin belini bükmüş durumda. Üretici her türlü risk alarak ürün yetiştirmeye çalışıyor. Sorun ürünün üretici halinden çıkmasının ardından başlar. Bu tür meseleler rant meselesi haline geldi. Türkiye bir tarım ülkesidir. Bizler üreteceğiz ki sizler tüketebilesiniz.Bu ranta dur denilmeli” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2019, 09:37