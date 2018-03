Finansbank'tan flaş karar

YUNANİSTAN'IN

en büyük bankalarından National Bank of Greece'in (NBG) ana ortak olduğu Finansbank hisse senetlerinin bir bölümünün halka arzı ertelendi. Finansbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Gelinen aşamada, National Bank of Greece (NBG) ve Finansbank arasında, Finansbank paylarının halka arz işlemine ilişkin olarak mevcut zaman çizelgesi dahilinde devam edilmemesi yönünde mutabakata varılmıştır" denildi.

Açıklamaya göre, halka arz işlemine ilişkin çalışmalar devam ettirilecek ve "sermaye piyasaları koşullarının izin vermesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmesi" halinde, işlemin bu yılın ilk yarısının sonuna kadar tamamlanması düşünülüyor.