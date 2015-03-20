Finansbank'tan flaş karar

YUNANİSTAN'IN en büyük bankalarından National Bank of Greece'in (NBG) ana ortak olduğu Finansbank hisse senetlerinin bir bölümünün halka arzı ertelendi. Finansbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Gelinen aşamada, National Bank of Greece (NBG) ve Finansbank arasında, Finansbank paylarının halka arz işlemine ilişkin olarak mevcut zaman çizelgesi dahilinde devam edilmemesi yönünde mutabakata varılmıştır" denildi.
Açıklamaya göre, halka arz işlemine ilişkin çalışmalar devam ettirilecek ve "sermaye piyasaları koşullarının izin vermesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmesi" halinde, işlemin bu yılın ilk yarısının sonuna kadar tamamlanması düşünülüyor.
Bankanın hisselerinin yüzde 77.23'ü NBG, yüzde 7.9'u NBGI Holdings ve yüzde 9.68'i de NBG Finance PLC olmak üzere toplam yüzde 95 dolayında hissesi NBG Grubu'nun elinde bulunuyor. Dünya Bankası kuruluşlarından International Finance Corporation'ın da (IFC) Finansbank'ta yüzde 5.0 payı bulunuyor.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 09:13