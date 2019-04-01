Financial Times: Türk Lirası kaçınılmaz sonucu bekliyor

GAZETENİN yanıtladığı soruların başında, "Piyasa güçleri, Türk Lirası'nın yönüne karar vermek istediklerinde ne olacak?" geliyor. Financial Times'ın yanıtı, Türk Lirası'nın değerinde geçen hafta, yazın yaşanan krizden bu yana en büyük inişlerin ve çıkışların görüldüğü tespitiyle başlıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre, hisse ve tahvil piyasalarında da benzer bir eğilimin görüldüğü, Borsa Istanbul'da BIST 100 endeksinde de, Ağustos 2018'den bu yana en büyük düşüşün gözlendiği hatırlatılıyor.

'ÖNLEMLERİN UZUN SÜRE UYGULANABİLECEĞİNE DAİR ŞÜPHELER VAR'

Financial Times, Türkiye'ye yönelik kaygıların Merkez Bankası'nın net döviz rezervinin 10 milyar dolar azalması ve swap işlemlerine getirildiği gözlenen kısıtlamalarla birlikte arttığını kaydediyor. Gazetedeki yazı şöyle sürüyor: "Türk yetkililer dün yapılan yerel seçimler öncesi TL'nin istikrara kavuşmasında bir nebze de olsa başarıya ulaşmış gibi görünüyor. Ancak birçok kişinin bu önlemlerin uzun süre uygulanabileceğine dair şüpheleri var. "Seçim geride kaldığında neler olacağına yönelik soru işaretleri giderilmiş değil. Türkiye'yi dikkatle izleyenlerin yanıtını aradıkları bir diğer soru da, yapılan müdahalelerin yatırımcının güvenine zarar vermiş olup olmadığı. Ki yatırımcıların Türkiye'ye güveni son derece zor bir dönemin ardından yeni tesis edilmişti." Financial Times'taki yazı, Rabobank'tan gelişmekte olan piyasalar para kuru stratejisti Piotr Matys'in yorumuyla noktalanıyor: "Esasında yatırımcıları hayrete düşüren Türk yönetiminin reaksiyonu oldu. Hayati önemdeki seçimler öncesi Türk Lirası'nı ne pahasına olursa olsun belli bir düzeyde tuttular. Türkiye, Foreks piyasalarının düzgün bir şekilde işlem yapılmasına engel oldu. Acaba buna değer miydi?"