Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı, Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da Beşiktaş hisseleri 15 dakika içerisinde 1,69 liradan 1,78 liraya çıktı.
EKONOMİ 24.09.2019, 14:30
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın "Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum, olağanüstü genel kurula gideceğiz" diyerek görevi bırakacağını açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş hisseleri 15 dakika içerisinde 1,69 liradan 1,78 liraya çıktı.
YÜKSELİŞ SONRASI SATIŞ BAŞLADI
Orman'ın istifasının olumlu olarak algılanmasının ardından hisselerde yüzde 5 artış yaşanmış oldu. Söz konusu yükseliş sonrası Beşiktaş hisselerinde satışlar yaşandı.
YÜZDE 2,34 ARTIŞ YAŞANDI
Satış sonrası saat 12.20 civarında 1,73'e gerileyen hisseler tekrar artarak 1,75 liraya yükseldi. Böylece öğle arası itibarıyla Beşiktaş hisselerinde yüzde 2,34 artış yaşanmış oldu.
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|8
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|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
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|5
|5
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|4
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|O
|P
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|5
|10
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|5
|10
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|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
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|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
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|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
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|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1