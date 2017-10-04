Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104683
ALTIN
146.368
DOLAR
3.5681
STERLİN
4.7308
EURO
4.1940
Tiroid hastalarına ağız içinden izsiz ameliyat!
Tiroid hastalarına ağız içinden izsiz...
04 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
04 Ekim 2017 Yeni Alanya...
04 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
4 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Fiat Chrysler 646 bin aracını geri çağırıyor

Otomotiv şirketi Fiat Chrysler, ABD'de yaklaşık 646 bin aracını geri çağırdığını duyurdu

Fiat Chrysler 646 bin aracını geri çağırıyor

Otomotiv şirketi Fiat Chrysler, ABD'de yaklaşık 646 bin aracını geri çağırdığını duyurdu

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:58
Fiat Chrysler 646 bin aracını geri çağırıyor
banner404

FİAT Chrysler'den yapılan açıklamada, şirketin 2011-2014 yılları  arasında üretilen Dodge Durango ve Jeep Grand Cherokee modellerinde ortaya çıkan  bir sorun yüzünden ABD'de 646 bin 394 aracının geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların "fren takviyesi korumalarına" su  girmesi durumunda aşınmaya veya donmaya neden olabileceği ifade edilirken bunun  fren fonksiyonunu olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Sürücülerin fren pedalında aşırı sertlik hissedebileceğine dikkat  çekilen açıklamada, bunu gözlemleyen sürücülerin de firmayla iletişime geçmesi  gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu modellerden Kanada'da 42 bin 304,  Meksika'da da 21 bin 139 aracın geri çağrıldığı bilgisine yer verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Fiat ChryslerOtomotivDodge DurangoJeep Grand Cherokee
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'dan beklenen müjde geldi
Rusya'dan beklenen müjde geldi
Özelmacıklı: “Tapunuza sahip çıkın”
Özelmacıklı: “Tapunuza sahip çıkın”
Faiz düşmezse birçok musibet bizi bekliyor
Faiz düşmezse birçok musibet bizi bekliyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim