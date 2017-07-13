'FETÖ'nün yalanlarına rağmen büyüdük'

TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, TZOB, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, Türkiye KAMU-SEN ve TOBB’un oluşturduğu Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) tarafından, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında TOBB’da ortak basın toplantısı düzenlendi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıklaması özetle şöyle: "Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye'ye sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır. Yargı kurumları FETÖ'cülere gereken cezaları vermeli ve vatandaşın vicdanını rahatlatmalıdır. FETÖ yalan haberler ile Türkiye'yi karalama kampanyasına başladı, buna rağmen hızla toparlandık. Darbe girişiminin 1. yıl dönümünde yüzde 5 büyüme sağladı."
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