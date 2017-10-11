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'FETÖ ile mücadelemiz sürüyor'

Türkiye, FETÖ'cü Enes Kanter'in propaganda için başladığı dünya turunu tamamlamasına engel oldu. Üç ülke, Enes'i sınır dışı etti

'FETÖ ile mücadelemiz sürüyor'

Türkiye, FETÖ'cü Enes Kanter'in propaganda için başladığı dünya turunu tamamlamasına engel oldu. Üç ülke, Enes'i sınır dışı etti

11 Ekim 2017 Çarşamba 22:21
'FETÖ ile mücadelemiz sürüyor'
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HAFTA sonu  Afyonkarahisar'da gerçekleşen AKP'nin istişare toplantısında ele alınan önemli konuların başında FETÖ ve terör örgütleri ile mücadele vardı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kampta başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı yurtdışında yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu'nun sunum sırasından şu başlıklar üzerinde durdu: "Bazı FETÖ kuruluşları, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından resmi olarak tanınıyordu. FETÖ kuruluşları arasında Kimse Yok Mu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON bulunuyordu. Girişimlerimiz sonucu bu statüleri geri alındı. Basketbolcu Enes Kanter'in propaganda için başladığı dünya turunu tamamlamasına engel olduk. Üç ülkeden sınır dışı edildi. Myanmar'dan FETÖ imamını Türkiye'ye getirdik.  Malezya'dan, Azerbaycan'dan, Katar'dan ve Suudi Arabistan'dan FETÖ'cüleri teslim aldık. 15 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri sonlandırıldı.  Gambiya, Azerbaycan, Tacikistan, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti, Fas, Ruanda, Kuveyt, Tunus, Karadağ, Maldivler, Madagaskar, Fildişi Sahilleri oldu. Gine, Somali, Nijer, Sudan ve Kongo'da Maarif Vakfı bu okulları devraldı. Diğer ülkelerle de okulların devredilmesine yönelik temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFetöEnes Kanter
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