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FETÖ'cülerden alınmıştı, ilk altın üretildi

Gümüşhane'de 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülerden alınarak TMSF devredilen Koza Altın İşletmeleri A.Ş'ye ait 400 çalışanlı Mastra Altın Madeni'nde yeniden altın dökümüne başlandı

FETÖ'cülerden alınmıştı, ilk altın üretildi

Gümüşhane'de 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülerden alınarak TMSF devredilen Koza Altın İşletmeleri A.Ş'ye ait 400 çalışanlı Mastra Altın Madeni'nde yeniden altın dökümüne başlandı

18 Mart 2018 Pazar 12:21
FETÖ'cülerden alınmıştı, ilk altın üretildi
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GÜMÜŞHANE'NİN Demirkaynak köyünde düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Koza Altın İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ergin Ergül, Koza Altın İşletmeleri A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Semih Demircan ve çalışanlar katıldı.

3 YIL ARADAN SONRA İLK ALTIN
3 yıl aradan sonra yeniden başlayan külçe altın döküm çalışması dolayısıyla düzenlenen programda altın odasında katılımcılara cevherin altına dönüşüm süreci anlatıldı.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, Mastra Altın Madeni'nin yaklaşık 3 yıl aranın ardından bugün ilk defa altın üretimine başladığını söyledi.
15 TEMMUZ'DAN SONRA FETÖ'CÜLERDEN ALINDI
Madenleri önemsediklerini belirten Vali Memiş, "Koza daha önceden maalesef FETÖ'cü unsurların odaklandığı bir işletmeydi. Allah'a hamd olsun 15 Temmuz'dan sonra asli sahiplerine iade edildi. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İçimizdeki hainleri düşmanları ne kadar temizlersek o kadar güçleniyoruz. O kadar geleceğe ümitle bakıyoruz. Koza'daki bu yapı da bertaraf edildi. Yeni Yönetim Kurulu ile hem Gümüşhane'ye hem de bütün Türkiye'ye gerçek anlamda hizmet eden bir müessese haline geldi. Ülke ekonomisine çok büyük değer katacak. Bu işletmenin yaklaşık 400 çalışanı var. Madenlerimizi çok önemsiyoruz. Kent olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin çevreye duyarlı madencilik politikasıyla, ülke ekonomimize katkıda bulunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Semih Demircan ise madencilik faaliyetlerinde uluslararası standartların en yüksek seviyesinde yürütüldüğünü belirterek, hiçbir şeklide çevresel olarak doğaya deşarj yapılmadığını söyledi.

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Ercan ÇimenOkay MemişKoza AltınGümüşhaneEKONOMİ
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