Fed'in faiz kararı öncesi dolarda son durum!

ABD Merkez Bankası'nın bu akşam TSİ 21.00'de açıklayacağı faiz kararı beklenirken güne 6,16 TL'den başlayan dolar, şu sıralarda 6,12 seviyesinde işlem görüyor. Fed'in bu akşam faizi arttırması bekleniyor. Dolar, dün akşam saatlerinde gelen Arjantin Merkez Bankası Başkanı'nın istifa ettiği haberiyle 6.22 TL seviyelerine çıkmıştı.

FED'İN FAİZİ ARTTIRMASI BEKLENİYOR

Işık FX Genel Müdürü Veli Kocatürk Bloomberg HT'ye Fed'in faiz artışının neredeyse kesin olduğunu, Aralık ayı beklentisine dair açıklamaların önemli olacağını söyledi.

Kocatürk "2019 yılı enflasyon ve büyüme beklentileri de bizim için oldukça önemli. Çin'e uygulanan yaptırımlarla ABD büyümesinde negatif etki görebiliriz ama Fed büyüme rakamlarını yukarı çekerse dolarda pozitif hareketlenme görebiliriz." ifadesini kullandı.

Fed'in Faiz Kararı Öncesi Dolar 6,12 Seviyesinde Hareket Ediyor

BRUNSON AÇIKLAMASI DOLARI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Rahip Brunson bu ay serbest bırakılabilir." açıklaması sonrası 6.05 seviyesine kadar gerileyen dolar dün güne 6.16 TL seviyesinden başlamış ve gün içinde 6.07 ile 6.16 arasında dalgalanmıştı.

ARJANTİN ETKİSİ

Akşam saatlerinde gelen Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo'nun istifa ettiği haberinin ardından dolar yüzde 1'in üzerinde yükselerek 6.22'lere tırmanmıştı Arjantin pesosu dolara karşı yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken peso'yu Türk Lirası izlemişti.

YEP'İN ETKİSİ

Geçen hafta perşembe günü açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL, sunum ile , birlikte 6,13-6,38 bandında her iki yönlü sert dalgalanmıştı.



Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 11:48